كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملكة إليزابيث: الأمير هاري مرحب به في أي وقت إذا أراد العودة للعائلة المالكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا والأمير هاري حديثًا دام أربع ساعات في قلعة "وندسور" يوم الأحد حول مستقبله.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، قالت الملكة للأمير هاري خلال الغداء أنه سيتم الترحيب به مع ميجان في أي وقت إذا قرروا الانضمام من جديد إلى العائلة المالكة.

ووافقت الملكة على مقابلة هاري من أجل الدردشة غير العادية لتلطيف الأجواء بينهم بعد رحيله وميجان الملكي الوشيك بعد طلب من الدوق.

ويُعتقد أن جدة هاري البالغة من العمر 93 عامًا قد أنهت الحديث بقولها: "أنت محبوب جدًا وستكون دائمًا موضع ترحيب".

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يذكر أن الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، قررا شهر يناير الماضي، أنهما لن يواصلا عملهما كفردين فى العائلة الملكية، بعد إعلانهما المفاجئ عن رغبتها فى السعى "لدور تقدمى جديد" يأملان بتمويل نفسيهما من خلاله.

وقبل أسبوعين، أعلن الأمير هاري وميجان أنهما سيتنحيان رسميا عن دورهما في نهاية شهر مارس، مما أثار ضجة في الأسرة التي تتبع وسائل الإعلام أخبارها بشكل مكثف.

ويعيش هاري وميجان وابنهما الرضيع آرتشي، في كندا الآن، حيث بدآ حياتهما المستقلة ماديا بعيدا عن الالتزامات الملكية.