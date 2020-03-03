كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حافلة تركية تتعرض لهجوم صاروخي شرق البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت حافلة تركية في مدينة أغري شرق البلاد، أمس الإثنين لهجوم صاوخي، أسفر عن مقتل شخص واحد، حسبما قالت مصادر مطلعة.

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وبحسب ما نقلت صحيفة "زمان" عن موقع "سوزوغو"، أن القصف الصاروخي استهدف حافلة لإدارة الجمارك التركية، بالقرب من معبر غوربولداك على الحدود التركية الإيرانية.

وذكرت المصادر، أن الصاروخ أصاب العجلة الأمامية لحافلة أفراد من مديرية جمارك آغري غوربولاك، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي.

