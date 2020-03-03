أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 3/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || 200 ألف دولار جائزة لمن يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اليوم الثلاثاء، تخصيص جائزة تقديرية قيمتها 200 ألف دولار، لمن يكتشف علاجًا فعالًا، أو لقاحًا واقيًا من فيروس كورونا المستجد (Covid 19). Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || صحيفة أمريكية: فيروس كورونا دخل 65 دولة على الأقل

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن عدد الدول التي سُجل فيها حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 65 دولة على الأقل. أخبار عالمية عاجلة اليوم || تركيا تعلن مقتل جندي جراء قصف سوري في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، مقتل جندي تركي جراء قصف للجيش السوري في مدينة إدلب، حسل ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

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