كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يطلب إعفاءه من منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، من الأمين العام أنطونيو غوتيريس إعفاءه من منصبه.

وكتب سلامة، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: "سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد. وعلي اليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار 2510، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، أن أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد. لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملاً لليبيا السلم والاستقرار".

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وسعى سلامة، إلى إطلاق 3 مسارات عسكرية واقتصادية وسياسية لطرفي الصراع في ليبيا بموجب مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في التاسع عشر من شهر يناير الماضي، ولكن عقد اجتماع للمسار العسكري في جنيف الشهر الماضي لم يتمخض عن نتائج ملموسة.

وكان الجيش الليبي، يسعى لدخول طرابلس وتطهيرها من الإرهابيين والمرتزقة الذين دفعت بهم تركيا أخيراً للقتال بصفوف ميليشيات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.