طريقة جديدة للتحية بدل المصافحة للوقاية من كورونا.. ابداع الفنان راغب علامة!-فيديو

ابتكر الفنان اللبناني، راغب علامة، طريقة جديدة لإلقاء التحية، بدلا من المصافحة، وذلك كوسيلة للحفاظ على سلامة الأشخاص في وقت يسود فيه التخوف من فيروس كورونا، الذي يمكن أن ينتقل من شخص عليل إلى آخر عن طريق المصافحة.

وشارك راغب علامة مقطع فيديو طريف، وهو يلقي التحية على المذيع ميشال سليمان، بضرب قدميهما ببعضهما البعض، مشيرا إلى أنها بديل للمصافحة في زمن كورونا.

وتبادل علامة، وصديقه المذيع القبل “في الهواء”، تجنبا للمس بعضهما، كتعليق طريف على انتشار خطر فيروس كورونا، وسهولة انتقال عدواه.

وأرفق راغب علامة الفيديو بوجوه تعبيرية ضاحكة وتعليق كتب فيه: “أيام الكورونا!”.