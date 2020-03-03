عاجل..الإفراج عن “أستاذ تارودانت” الأسبوع المقبل

أيدت محكمة الإستئناف في مدينة أكادير، قبل لحظات، الحكم الإبتدائي، الصادر في حق الأستاذ المتهم بتعنيف تلميذة له في مجموعة مدارس “أورير” الواقعة في جماعة “بونرار”، بتارودانت، مع تقليص مدة الإعتقال إلى شهرين نافذة، كما تقرر الإحتفاظ بقيمة التعويض المادي لفائدة الضحية، “التلميذة مريم. ض”، قدره 40000 درهم.

وقال حميد جعفر، أحد أعضاء هيأة دفاعه، في تصريح لـ”اليوم 24″، إنه من المرتقب أن يتم الإفراج عن الأستاذ الأسبوع المقبل، بعد أن قضى عقوبته.

وكانت الغرفة الابتدائية في محكمة تارودانت قد أدانت، نهاية شهر يناير الماضي، الأستاذ بوجمعة بودحيم، بعشرة أشهر حبسا (ستة أشهر حبسا نافذة، وأربع موقوفة التنفيذ)، وتعويض مدني قدره أربعين ألف درهم لفائدة الضحية، وأدين بجنحة “الضرب والجرح في حق طفل من طرف شخص له سلطة عليه، وفقا لمقتضيات المادة 404 من القانون الجنائي”.

ولجأ كل من دفاع التلميذة مريم، والأستاذ المذكور إلى استئناف الحكم. وتتهم أسرة التلميذة مريم، البالغة من العمر 8 سنوات، الأستاذ بوجمعة بتعنيفها، في مجموعة مدارس “أورير” بجماعة “بونرار” بتارودانت، فيما ينفي الأخير الاتهامات الموجهة إليه جملة، وتفصيلا