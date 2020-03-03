مغربي في نهائيات ذا فويس.. وسعد لمجرد أول الداعمين

نال الطفل المغربي محمد واكضيص، دعم الفنان سعد لمجرد، من أجل تحقيق لقب برنامج اكتشاف المواهب “ذا فويس كيدز”، وذلك بعد بلوغه نهائيات البرنامج.

وعبر لمجرد عن اعجابه بصوت الطفل المغربي، من خلال تدوينة عبر سطوري في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، داعيا جمهوره إلى التصويت لصالحه، وقال: “صوتوا لمحمد، موهبة ما شاء الله رهيبة الله يحفظو، وأكيد نتمنى حظ سعيد لكل المواهب المشاركة الرائعة”.

واستطاع واكضيض العبور لمراحل متقدمة من “ذا فويس كيدز”، بعد تألقه منذ مرحلة “الصوت وبس”.

محمد واكضيض كان قد شارك في برنامج رشيد شو سابقا، كما أن اسمه معروف لدى متتبعي الويب المغربي، غير أن شهرته ذاعت عربيا بعد تألقه في “ذا فويس كيدز”.