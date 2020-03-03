تطوان..شاب يرمي بنفسه من الطابق الثاني بعد خروجه من السجن

سجلت مدينة تطوان، أمس الاثنين، حالة انتحار جديدة، بعدما أقدم شاب على وضع حد لحياته برمي نفسه من الطابق الثاني لمنزل أسرته الموجود بحي جامع “المزواق” .

وبحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″ فإن الشاب البالغ من العمر 25 عاما، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل سيارة الإسعاف، قبل أن يصل إلى المستشفى المحلي سانية الرمل.

وكشف مقربون من الشاب، أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية، بدأت تظهر عليه منذ خروجه من السجن.

ونقلت سيارة إسعاف جثة الشاب إلى مستودع الأموات، لعرضها على التشريح الطبي، فيما فتحت العناصر الأمنية تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.