 منتخب “الفوتصال” يحقق فوزا عريضا في دوري كرواتيا

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة فوزا عريضا على منتخب جهة استريا، لحساب منافسات دوري كرواتيا، الذي يندرج في سياق الاستعداد لنهائيات النسخة المقبلة لكأس العالم، المزمع تنظيمها بليتوانيا.
وفاز منتخب “الفوتصال”، بطل النسختين الأخيرتين لكأس إفريقيا، بنتيجة 11 مقابل هدف واحد في المباراة، التي جمعته مساء أمس الاثنين بمنتخب جهة استريا.
وتخوض النخبة الوطنية مباراتها الثانية في هذه البطولة، اليوم الثلاثاء، وستجمعها بمنتخب مونتينغرو.
جدير بالذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يشارك في الدوري الدولي لكرواتيا في إطار استعداداته لنهائيات كأس العالم التي ستقام بليتوانيا.
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