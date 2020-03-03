“إيسيسكو” ترصد 200 ألف دولار لمخترع علاج لـ”كورونا”

وسط تزايد الخوف العالمي من فيروس “كورونا” المستجد، أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” مبادرة جديدة، لتشجيع البحث العلمي، بحثا عن علاج لهذا الفيروس.

وقالت المنظمة، اليوم الثلاثاء، في بلاغ لها، إنها تخصص جائزة تقديرية قيمتها 200 ألف دولار أمريكي، لمن يكتشف علاجا ناجعا، أو لقاحا واقيا من فيروس كورونا المستجد “Covid 19”.

وقال سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، إن المبادرة الجديدة لتشجيع البحث العلمي تعبر عن الوعي العميق للمنظمة بالانعكاسات الخطيرة لفيروس كورونا، الذي قد يتحول إلى وباء مدمر، ذي عواقب وخيمة على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية في العالم أجمع.

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كما أشار المدير العام للإيسيسكو إلى أن رصد هذه الجائزة ينسجم مع رؤية الإيسيسكو الجديدة، التي تؤكد ضرورة اعتماد البحث العلمي التطبيقي لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة مثل هذه المشكلات المستعصية والطارئة، داعيا الحكومات، والمنظمات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني للنهوض بدورها، وتكثيف جهودها لمواجهة انتشار هذا الفيروس الخطير.

وأكد المالك تضامن الإيسيسكو مع عائلات الضحايا، الذين وافتهم المنية جراء إصابتهم بهذا الفيروس، واستعداد المنظمة التام للاضطلاع بدورها الإنساني للحد من انتشاره.