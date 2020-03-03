وزارة “أمزازي” توضح حقيقة توقيف الدراسة لأسبوعين بسبب “كورونا”

بعد تسجيل المغرب لأول حالة إصابة بفيروس “كورونا” المستجد، فندت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مزاعم بخصوص السير العادي للدراسة في المؤسسات المغربية.

وكذبت الوزارة اليوم، خبر توقيف الدراسة في المؤسسات التعليمية لأسبوعين، كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوه على نطاق واسع، أمس الإثنين.

ودعت الوزارة اليوم، إلى عدم الانصياع وراء مثل هذه الأخبار المزيفة، مجددة الدعوة إلى ضرورة التأكد من صحة المعلومات من خلال بوابتها أو صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ربط الاتصال بمصالحها المختصة للتحقق من أخبار القطاع.

يشار إلى أن المغرب من بين الدول التي سجلت أمس الإثنين، أول حالة إصابة بكورونا، لمواطن مغربي قادم من إيطاليا، بؤرة الفيروس في أوروبا.

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وطمأنة وزارة الصحة المغاربة أمس الإثنين، وقدم وزير الصحة مجموعة من النصائح للمواطنين، وقال إنه يجب اجتناب مناطق الازدحام، وغسل اليدين الصابون.

وأضاف الوزير، في ندوة له أمس مع رئيس الحكومة، “إن كانت حالة مشتبه فيها يتم عزلها صحيا، إلى حين إجراء التحاليل المخبرية، ولو فرضنا وجود حالة كورونا، سنبقى في نفس الحالة، ويتم عزل الحالة لمدة 14 يوما، وبعد إجراء تحليلين مخبريين سلبيا، سيعلن عن امتثال الشخص للشفاء”.

ويرى المسؤول الحكومي، أن وزارة الصحة، “متمكنة من الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الداء، والمغرب لديه تجربة كبيرة في الميدان، ومثال يحتدى به”.