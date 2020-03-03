نهاية رحلة المدرب الكيسر مع أولمبيك آسفي

وليد لباب – صحافي متدرب

أعلن فريق أولمبيك آسفي، في ساعات متأخرة من ليلية الاثنين، عن فك ارتباطه بشكل رسمي مع المدرب محمد الكيسر، عبر بلاغ نشره المكتب المديري للنادي، لينضاف بذلك الإطار الكيسر للائحة المدربين الذين غادروا الفرق الوطنية قبل نهاية الموسم الرياضي الحالي.

انفصال الكيسر عن الأولمبيك، جاء بعد سلسلة من النتائج السلبية على مستوى منافسات البطولة الوطنية.

فالأولمبيك وإلى حدود الدورة 18، يحتل المرتبة العاشرة برصيد 21نقطة من 3إنتصارات، و3 هزائم، و12 تعادل وهي سلسلة تعادلات قياسية داخل البطولة الوطنية.

للإشارة فالمدرب الكيسر حقق نتائج جيدة مع الأولمبيك، في كأس محمد السادس للأندية البطلة، فقد استهل البطولة بتأهل على حساب الرفاع البحريني من مجموع مقابلتي الذهاب والإياب، قبل أن يلاقي في دور ال16 الترجي الرياضي التونسي ويحقق تأهلا تاريخيا على حساب هذا الأخير من قلب رادس، غير أن سفينة حاضرة المحيط توقفت أمام اتحاد جدة بمحطة الربع، ليودع بذلك المسابقة.