آيت الطالب: 104 شخصا رافقوا المصاب بـ”كورونا”.. نراقبهم مرتين في اليوم بالإضافة للأسرة

في أول خروج إعلامي عقب تسجيل أول حالة اصابة بفيروس كورونا بالمغرب، قال وزير الصحة خالد آيت الطالب، قبل قليل في ندوة صحافية، إن الطائرة التي سافر على متنها المواطن المغربي، كانت تحمل على متنها 104 مسافرا.

وشدد الوزير على أن المصالح المختصة تواصلت مع الركاب الـ104 بالإضافة إلى الأسرة الصغيرة للمواطن المغربي، وهم يوجدون في حالة عزل حاليا، وتراقبهم الأطقم الصحية مرتين في اليوم.

وشدد الوزير على أن المصالح المختصة تراقب عن كثب، الأشخاص الذين اختلط بهم المواطن المغربي القادم من إيطاليا، وتؤخذ لهم درجات الحرارة مرتين في اليوم.

وبخصوص المواطن المصاب، قال الوزير، إن درجة حرارته لم تكن تتجاوز 27 درجة، وبالتالي لم تكن لديه أي أعراض تشير الى احتمال اصابته بالفيروس، مؤكدا أن الأعراض ظهرت عليه بعد يوم من وصوله إلى المغرب.