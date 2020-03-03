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شكرا لقرائتكم خبر عن "سوق الحنظل" في سيئون يعقد اجتماعا لمناقشة ترتيب السوق والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 مارس 2020
عقد اجتماع في مدينة سيئون يضم مالكي وعمال المحلات التجارية بسوق الحنظل بمديرية سيئون برئاسة عاقل حي السوق صالح رجب باصبيع لمناقشة اوضاع ترتيب وتنسيق سوق الحنظل وابرز الامكانات التي يحتاجها.
وكرس الاجتماع تحديد المطالب التي يحتاجها السوق في الايام القادمة للحفاظ على مظهرة التراثي والحضاري وتطويره في المستقبل وكذا الرسوم الرمزية التي تساهم في تحسين البنية التحتية للسوق وإقرار تشكيل لجنة مكونه من اربعة اشخاص بمعية عاقل السوق لحل جميع الاشكالات والمشاكل.
وأكد باصبيع على اهمية التكاتف والتلاحم بين مالكي وعمال المحلات التجارية للمساهمة في تنفيذ مطالبهم من قبل الجهات ذات العلاقة ، شاكرا لهم على تلبية الدعوة بحضور الاجتماع الذي اتسم بالروح العالية في تقريب وجهات النظر والاتفاق على مصلحة السوق.
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