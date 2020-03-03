شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كانت الوزارة أعلنت الإثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة في الكويت إلى 56 حالة. Advertisements ودعت بثينة المضف، وكيلة وزارة الصحة الكويتية للخدمات الطبية المساندة، إلى الالتزام بتوجيهات الوزارة وتجنب التجمعات والشائعات. وأكدت أن جميع المصابين في حالة مستقرة، وأن متابعة مستمرة تجري لجميع الحالات الخاضعة للحجر. وقضى فيروس كورونا المستجد على 3116 شخصا، أغلبهم في الصين منشأ المرض الغامض، الذي تفشى في العالم ديسمبر/كانون الأول وأصاب أكثر من 90 ألفا.

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