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سفير اليمن لدى القاهرة ينفي صحة خبر توقف الموظفين عن العمل بسبب كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن لدى القاهرة ينفي صحة خبر توقف الموظفين عن العمل بسبب كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 مارس 2020

أكد السفير اليمنى بالقاهرة الدكتور محمد مارم أن ما يثار حول توقف الموظفين عن العمل لإصابة زوج إحدى العاملات بالسفارة بفيروس كورونا هو عار تماما عن الصحة.

 

وأضاف أن الخبر مجرد شائعات أطلقها أحد المغرضين الذين يسعون لإحداث بلبلة فى عمل السفارة والعلاقات المصرية اليمنية .

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وأكد السفير وفقا لصحيفة "اليوم السابع" أن العلاقات المصرية اليمنية قوية وتحكمها روابط أخوية ولا يمكن لأحد المساس بها؛ وكلنا كجالية يمنية فى مصر نقدر الجهود التى يبذلها الأشقاء هنا لتوفير متطلبات الجالية وهم يشعرون كأنهم فى بلدهم الثانى؛ واعتدنا من مصر الاحتواء والمساندة فى أصعب الظروف التى مر بها اليمن .

 

وأشاد مارم فى تصريحات بالدعم المقدم من الجانب المصرى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لأبناء اليمن؛ وأضاف:"إننا نثق فى قدرات مصر الطبية الكبيرة والقادرة على مواجهة فيروس كورونا والتصدى له؛ فنجد فى مصر إمكانيات طبية هائلة لا تقل عن مثيلاتها فى الدول المتقدمة؛ متمنيا لمصر وشعبها السلامة والازدهار"

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