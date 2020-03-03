شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر طبية توضح حقيقة تسجيل إصابات بكورونا في ساحل حضرموت والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 مارس 2020 نفت مصادر طبية بساحل حضرموت صحة الأنباء المتداولة عن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا في مدينة المكلا.

وذكرت المصادر أنه لم يتم تسجيل أي حالة اشتباه أو إصابة بكورونا في حضرموت. Advertisements وفي وقت سابق تداولت وسائل إعلام أنباء عن هروب مصاب بفيروس كورونا من حجر صحي بمستشفى هيئة ابن سيناء بمدينة المكلا. وانتشرت شائعات قبل أيام عن تسجيل إصابة بفيروس كورونا بمدينة تريم شرقي حضرموت وهو مانفته الجهات الصحية. يشار إلى أن عددا من الدول العربية والخليجية سجلت حالات إصابة بفيروس كورونا في حين لم تسجل أي حالة باليمن وفقا لمسؤولي الصحة.

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