ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا إلى 188

الثلاثاء 3 مارس 2020

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، 03/آذار/2020، بشكل كبير.



وقالت وكالة "رويترز" إن عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا ارتفع إلى 188 حالة.

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وتعد ألمانيا الأعلى إصابات بكورنا في أوربا بعد إيطاليا التي اقترب العدد فيها من الألفين.

وانتشر كورونا بشكل متسارع بعد ظهوره في مقاطعة هوبي الصينية التي تعد بؤرة الفيروس.