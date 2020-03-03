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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا إلى 188 والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 مارس 2020
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، 03/آذار/2020، بشكل كبير.
وقالت وكالة "رويترز" إن عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا ارتفع إلى 188 حالة.
وتعد ألمانيا الأعلى إصابات بكورنا في أوربا بعد إيطاليا التي اقترب العدد فيها من الألفين.
وانتشر كورونا بشكل متسارع بعد ظهوره في مقاطعة هوبي الصينية التي تعد بؤرة الفيروس.
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