إجراءات في طيران الإمارات لحماية المسافرين والموظفين من "كورونا"

الثلاثاء 3 مارس 2020

قال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات إنه إثر انتشار كوفيد-19، فرضت بعض الدول قيوداً على سفر ودخول أطقم الرحلات والركاب، ما جعل طيران الإمارات تعدل جدول عملياتها، إما بتقليل عدد الرحلات أو إلغائها إلى وجهات معيّنة.



وتابع: "نجم عن هذه التعديلات في جدول العمليات توفّر موارد أكثر مما تتطلّب بعض مجالات العمل اليومية. وبموجب استراتيجيتنا، فإننا نعتبر موظفينا أغلى ما نملك، ويتمثّل هدفنا دائماً في حمايتهم والحد من أي تأثيرات سلبية عليهم خلال الأزمات العالمية أو الظروف الاقتصادية الصعبة. ونظراً إلى وفرة الموارد بما يزيد عن الحاجة مؤقتاً في بعض الأقسام والدوائر، ورغبة موظفين في الاستفادة من إجازاتهم، فقد أتحنا لهم خيار التقدم والاستفادة من رصيد إجازاتهم أو التقدم بطلب إجازة طوعية غير مدفوعة الأجر لمدة تصل إلى شهر واحد."

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وأضاف: "للتعامل مع تطورات الفيروس، فقد قمنا بتفعيل "مركز إدارة الأزمات" بالكامل منذ يناير لمراقبة الموقف عن كثب واتخاذ إجراءات حاسمة في جميع مجالات أعمالنا. وتضمنت هذه التدابير تقديم الإرشادات الصحية لموظفينا، وتنفيذ إجراءات في المطار لتلبية متطلبات السفر إلى دول معينة، وكذلك تعديل جدول رحلاتنا وضبط السعة المقعدية لتلبية الطلب على السفر عبر مختلف المناطق. وفي الوقت الذي شهدنا بعض التباطؤ في أسواق معينة، فقد سجّلت مناطق أخرى طلباً مرتفعاً.

وأكد الرضا أن طيران الإمارات تضع سلامة وصحة عملائها وموظفيها على رأس قائمة أولوياتنا ولا نتهاون في ذلك على الإطلاق، كما أننا على تواصل مستمر مع الهيئات الصحية الدولية والمحلية للتأكد من مواكبة وتطبيق أحدث الإرشادات والتوجيهات الطبية. وقد قمنا كإجراء وقائي بتكثيف عملية تنظيف الطائرات. أما إذا أُبلغنا عن أي حالة مشتبه بها أو مؤكدة لأمراض معدية على رحلة معيّنة، فإننا نقوم بعملية تعقيم شاملة للطائرة. كما أننا نحث عملاءنا على الالتزام بالنظافة الشخصية واتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية المحلية.

وقال: "لقد شهدنا ظروفاً صعبة في الماضي، وخرجنا منها بصورة أقوى، لأننا نركز دائماً على الجوانب المهمة في أعمالنا، والتي تتمثل في توفير أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا، ومواصلة الابتكار والتميّز"