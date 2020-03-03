شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. محكمة حوثية تقضي بإعدام 35 برلمانيا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 مارس 2020 قال مصدر حقوقي إن محكمة خاضعة للحوثيين في صنعاء قضت اليوم الثلاثاء، 03/آذار/2020، بالإعدام تعزيراً ضد 35 برلمانياً ومصادرة أموالهم لصالح الميليشيا.

Advertisements وذكرت المصادر أن الحكم جاء بتهمة "الاتفاق الجنائي والتحريض لدول التحالف وحلفائها". تفاصيل أوفى لاحقا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. محكمة حوثية تقضي بإعدام 35 برلمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.