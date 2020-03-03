استمرار تدفق جثث المليشيا إلى صنعاء من جبهة الجوف

الثلاثاء 3 مارس 2020

أكدت مصادر محلية تدفق قتلى مليشيات الحوثي الى العاصمة صنعاء مع اشتداد القتال في جبهات الجوف.



Advertisements

وقالت المصادرإن مئات الجثث وصلت خلال يومين من القتال وباتت مستشفيات رئيسية في العاصمة عاجزة عن استقبال المزيد من القتلى.

وقتل المئات من عناصر مليشيات الحوثي خلال يومين في القتال الدائر بجبهات الجوف، فيما تواصل المليشيات الدفع بالمزيد من جحافلها بالتغرير عليهم بعد تحقيق بعض الاختراقات، حيث يقوم الجيش بحصدهم تباعاً.