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شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تدفق جثث المليشيا إلى صنعاء من جبهة الجوف والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 مارس 2020
أكدت مصادر محلية تدفق قتلى مليشيات الحوثي الى العاصمة صنعاء مع اشتداد القتال في جبهات الجوف.
وقالت المصادرإن مئات الجثث وصلت خلال يومين من القتال وباتت مستشفيات رئيسية في العاصمة عاجزة عن استقبال المزيد من القتلى.
وقتل المئات من عناصر مليشيات الحوثي خلال يومين في القتال الدائر بجبهات الجوف، فيما تواصل المليشيات الدفع بالمزيد من جحافلها بالتغرير عليهم بعد تحقيق بعض الاختراقات، حيث يقوم الجيش بحصدهم تباعاً.
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