شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للمليشيا في رازح والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 مارس 2020 شنت القوات السعودية، اليوم الثلاثاء، 03/آذار/2020، قصفا مدفعيا وصاروخيا مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وأفادت "اليمن العربي" مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية، تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. Advertisements وتابعت المصادر أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي.

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