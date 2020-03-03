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شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صحة حضرموت ينفي وجود أي حالات اشتباه بكورونا في المكلا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 مارس 2020
نفى الدكتور رياض حبور الجريري مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، الأخبار المتداولة حول اصابة شاب بفيروس كورونا المستجد في مدينة المكلا بحضرموت.
وقال الجريري في تصريحات:" إن ما تم تداوله بشأن اصابة شاب بفيروس كورونا غير صحيح، وقد تواصلنا مع ادارة المستشفيات في المكلا ونفت الشائعات جملة وتفصيلا".
ودعا الجريري المواطنين لعدم الانجرار لمثل هذه الشائعات التي تقف خلفها جهات مجهولة لا تتسم بالمصداقية .. مؤكدا ان حضرموت خالية من الأوبئة حتى الان ولله الحمد.
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