- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 477 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 مارس 2020
سجلت كوريا الجنوبية 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 4812 حالة.
وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد نتيجة الإصابة بالفيروس بلغ 28 شخصا.
إلى ذلك ذكرت وزارة الدفاع أن إجمالي عدد الجنود المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 31 جنديا بعد تسجيل إصابة 3 جنود.
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسجل 477 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.