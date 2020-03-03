مواطن كويتي يحاول قتل زوجته وابنته.. وكورونا السبب

الثلاثاء 3 مارس 2020

تدخلت قوات الأمن في الكويت في الوقت المناسب لمنع قتل سيدة كويتية وابنتها، وجرى إنقاذهما من رب الأسرة الذي اشتبه بإصابته بفيروس كورونا، قبل أن يتم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة



وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، قال مصدر أمني إن "مواطنة استغاثت بعمليات وزارة الداخلية، وأبلغت أن زوجها يحاول قتلها وابنتها، وطلبت من رجال الأمن سرعة الحضور قبل أن يحدث ما لا تحمد عقباه".

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وأضاف المصدر "وفي ضوء البلاغ، توجه رجال الأمن إلى المكان وعندما حلوا في الموقع تواصلوا مع المواطنة وابنتها، حيث أفادت السيدة أنها اشتبهت بأن زوجها مصاب بفيروس كورونا، فقامت هي وابنتها بطلب سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى جابر، إلا أنه انفعل وحاول أن ينال منهما وهدّدهما بالقتل، الأمر الذي اضطرهما إلى الابتعاد عنه حتى يهدأ".

وأشار إلى أن "رجال الأمن تعاملوا مع البلاغ بجدية تامة، وأحالوا المواطن إلى الجهات المختصة في وزارة الصحة".

وأبدت الزوجة رغبتها بعدم تسجيل قضية بحق الزوج، وقالت إن "كل ما تريده هو نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، وتم تسجيل إثبات حالة بالواقعة، وإبلاغ المسؤولين في وزارة الداخلية"، بحسب الصحيفة.