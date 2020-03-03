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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. العمودي يلتقي بقيادة نقابة المهندسين اليمنيين فرع حضرموت بالمكلا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 مارس 2020
التقى الدكتور سعيد عثمان العمودي وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الساحل والهضبة يوم الأثنين 2مارس 2020م بقيادة نقابة المهندسين اليمنيين فرع حضرموت برئاسة المهندس / عمر مبروك مخير رئيس فرع النقابة وفي اللقاء رحب الوكيل العمودي بالقيادة الجديدة المنتخبة لنقابة المهندسين بحضرموت مقدما باسم السلطة المحلية التهاني والتبريكات للشباب المهندسين .
كما ناقش اللقاء تفعيل دور النقابة في المرحلة القادمة وإشراكهم في عملية التنمية بالمحافظة كجهة متخصصة بالمهندسين من خلال متابعة سير تنفيذ المشاريع والإشراف عليها من قبل المهندسين المختصين وتعزيز ربط العلاقة بين نقابة المهندسين والسلطة المحلية والجهات ذات العلاقة واستعرض المهندس عمر مخير خطة النقابة للمدة القادمة ومهامها مشيراً إلى أن نقابة المهندسين لديها استعداد لخلق علاقات شراكة تكاملية مع كافة الجهات المعنية وقال إن النقابة تضم حاليا أكثر من ١٠٠٠ الف مهندس ومهندسة في جميع التخصصات الهندسية .
بدوره أثنى الوكيل العمودي على دور نقابة المهندسين في رسم مستقبل حضرموت التنموي ، من خلال تصحيح الأخطاء الهندسية للمشاريع وتنفيذ دورات تأهيلية لكافة المهندسين الاعضاء بالنقابة.
مؤكدا دعم السلطة المحلية بالمحافظة لنقابة المهندسين وتسهيل أعمالها ومهامها وتفعيل نشاطهم الهندسي وقال إن النقابة ستسهم في رفد كافة القطاعات الخدمية والتنموية والمحلية بالمهندسين المتخصصين في جميع المجالات لافتاً بأنه سيتم ترتيب لقاء لنقابة المهندسين مع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن / فرج سالمين البحسني خلال الأيام القادمة .
وفي ختام اللقاء قدمت قيادة نقابة المهندسين بحضرموت برئاسة المهندس عمر مبروك مخير رئيس النقابة درع تذكاري للدكتور سعيد عثمان العمودي وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الساحل والهضبة لجهوده في إنجاح المؤتمر العام الثاني للنقابة الذي انعقد في ٢٥ يناير ٢٠٢٠م بالمكلا .
حضر اللقاء كل من : المهندس/ لطفي سالم بن شهاب الأمين العام والمهندس/ جهاد لطفي بلفاس والمهندس / لطفي الخلاقي والمهندس/ محسن العامري أعضاء الهيئة التنفيذية لنقابة المهندسين بحضرموت .
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