شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى اليمن يلتقى ممثل الشؤون الإنسانية بمنظمة أطباء بلا حدود والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 مارس 2020 التقى سفير المملكة لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج بالرياض اليوم ممثل الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة أطباء بلا حدود أنطوان بيلر.

وبحسب وكالة "واس" جرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة الإنسانية والاقتصادية لدعم ومساعدة الشعب اليمني الشقيق

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