تعرف على موعد إعادة تشغيل مطار الريان الدولي في حضرموت

الثلاثاء 3 مارس 2020

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، عن موعد تشغيل واستئناف الرحلات من مطار الريّان الدولي، بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت، وقالت بأنه سيكون في العاشر من مارس الجاري.



وأعلنت الخطوط الجوية اليمنية في منشور لها على صفحتها الرسمية على "الفيس بوك"، "عن تشغيل رحلة إضافية القاهرة - سيئون - الريان - سقطرى - الريان - سيئون - القاهرة يوم الـ 10 من مارس 2020".

وأرجعت الخطوط اليمنية السبب في ذلك؛ إلى "الطلب المتزايد وتسهيل السفر للمسافرين".

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ومؤخرا قال محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، إن عودة مطار الريّان إلى العمل مجدداً، ستكون خلال أيام، بعد توقفه لعدة أسابيع، لأسباب روتينية وليست تقنية.

وأعيد مطار الريّان الدولي للعمل قبل ثلاثة أشهر، بعد إغلاقه في العام 2015، بسبب سيطرة تنظيم القاعدة على ساحل حضرموت، واستمر اغلاقه بعد اخراج عناصر تنظيم القاعدة من المدينة.