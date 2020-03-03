شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أوقات الرحلات الجوية للخطوط اليمنية اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 مارس 2020 ننشر جدول مواعيد اقلاع رحلات الخطوط الجوية اليمنية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 03 فبراير كالتالي:

رقم الرحلة: 601. خط الرحلة: القاهرة – عدن. الاقلاع: 02:30 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة). الوصول: 06:45 صباحا. رقم الرحلة: 854. خط الرحلة: عدن – مومباي. الاقلاع: 09:30 صباحا. الوصول: 16:00 مساء. رقم الرحلة: 855. خط الرحلة: مومباي – عدن. الاقلاع: 18:00 مساء. (توقيت مومباي). Advertisements الوصول: 19:30 مساء. رقم الرحلة: 506. خط الرحلة: عدن – جدة. الاقلاع: 21:00 مساء. الوصول: 23:00 مساء. رقم الرحلة: 507. خط الرحلة: جدة – عدن. الاقلاع: 23:59 مساء. (توقيت جدة). الوصول: 02:00 فجر اليوم التالي الاربعاء 04 مارس 2020م. رقم الرحلة: 600. خط الرحلة: عدن – القاهرة. الاقلاع: 17:30 مساء. الوصول: 20:00 مساء.

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