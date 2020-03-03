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مصرع قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش في الجوف اليمنية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 3 مارس 2020

لقي قيادي حوثي مصرعه، خلال المواجهات التي شهدتها محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، يوم أمس الأحد.

 

وشيعت مليشيا الحوثي، في العاصمة صنعاء، أمس الإثنين، 02/آذار/2020، القيادي عبد الكريم محمد الرزامي.

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وذكرت مصادر محلية أن الرزامي قتل مع 10 من القيادات الميدانية خلال مواجهات مع الجيش وبقصف لمقاتلات التحالف.

 

وتمكنت المليشيا من السيطرة على مركزي الغيل والحزم بعد مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية

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