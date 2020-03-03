سابك تخطط للمشاركة في مشروعي غاز لروسيا

المناطق-الرياض

ذكرت صحيفة “فيدوموستي” نقلا عن مصادر في شركة “غازبروم” الروسية، أن الشركة تخطط لإطلاق مشروعي غاز ضخمين مع شركاء أجانب بينهم شركة “سابك” السعودية.

وقالت الصحيفة أن المشروعين عبارة عن محطة لمعالجة الغاز الطبيعي ومعمل للكيميائيات، وأشارت إلى أن “غازبروم” ناقشت نهاية العام الماضي المشروع مع شركاء أجانب محتملين من بينهم شركة “سابك”.

يخطط عملاق الغاز الروسي “غازبروم” لإطلاق مشروعين ضخمين في أقصى الشرق الروسي يتضمنان بناء معملين بتكلفة أولية تبلغ 14.1 مليار دولار على أساس حقل للغاز في شبه جزيرة يامال.

ووفقا للمصادر فإنه من المخطط تشييد محطة لمعالجة الغاز بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 40 مليار متر مكعب من الغار، من ضمنها 37.8 مليار متر مكعب غاز الميثان المنقى من الشوائب، و2.3 مليون متر مكعب من الإيثان، و0.8 مليون متر مكعب من الغازات البترولية المسالة.

ويتوقع خبراء أن تتمتع منتجات المعمل بمزايا تنافسية عالية في أسواق أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج والتشغيل .