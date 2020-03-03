شكرا لقرائتكم خبر عن 50 قتيلًا في هجمات شمال نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

قتل أكثر من 50 شخصًا في نيجيريا خلال هجمات تعرضت لها قرى كيراوا و زارياوا ومارينا التابعة لمحافظة كادونا الواقعة شمال البلاد. وأفاد محافظ كادونا النيجيرية زياد إبراهيم بأن مسلحين أطلقوا النار بشكل عشوائي أثناء خروج الناس لأداء الصلاة. وأوضحت أنباء محلية أخرى أن منفذي الهجوم اتهموا سكان القرى المستهدفة بتقديم معلومات لعناصر الجيش النيجيري عن أماكن اختبائهم.

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