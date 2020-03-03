شكرا لقرائتكم خبر عن 4 رحلات طيران تنقل مواطني هونج كونج من ووهان والان نبدء بالتفاصيل
قالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، إنه قد تم الترتيب للقيام بأربع رحلات طيران مستأجرة، لإعادة مواطني هونج كونج من أنحاء مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي وباء فيروس كورونا الجديد.
وأوضحت أن هناك 533 من السكان الذين تقطعت بهم السبل وتركوا في حيرة لعدة أشهر بالمنطقة المنكوبة، بينما كانت السلطات المحلية تسعى جاهدة لاحتواء تفشي المرض الذي أسفر عن إصابة الآلاف ووفاة المئات.
ومن بين السكان المقرر عودتهم، هناك 14 امرأة حبلى، و11 من طلاب المدارس الثانوية الذين من المقرر أن يخضعوا للامتحانات المقبلة، وهؤلاء الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل بسبب إصابتهم بأمراض خطيرة مثل السرطان.
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