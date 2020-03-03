شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ثوران بركان جبل ميرابي.. ماذا أغلقت السلطات الإندونيسية؟ والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات الإندونيسية إن بركان جبل ميرابى ثار صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى لانبعاث عمود من الرماد البركاني بارتفاع ستة كيلومترات وتسبب في إغلاق المطار بمدينة سولو القريبة على جزيرة جاوة ذات الكثافة السكانية المرتفعة.والبركان القريب من مدينتي يوجياكارتا وسولو هو أحد أنشط البراكين في إندونيسيا وأودت سلسلة ثورات له بحياة أكثر من 350 شخصا عام 2010.

وأصدرت نشرة تعليمات الطيران بالمرصد الإندونيسي للبراكين إنذارا أحمر وقالت إن سحابة الرماد تتحرك نحو الشمال.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني في إندونيسيا إن المطار الدولي في سولو مغلق مؤقتا منذ الساعة 09:25 صباحا بالتوقيت المحلي. وتأثرت أربع رحلات بالإغلاق.

وناشدت الوكالة المحلية لمكافحة الكوارث السكان الابتعاد عن منطقة محيطها ثلاثة كيلومترات حول جبل ميرابي.