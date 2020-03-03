القضاء يوجه رئاسات الاستئناف باتخاذ الاجراء المناسب للتقليل من زخم المراجعين بالمحاكم

وجه مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، رئاسات الاستئناف الاتحادية كافة باتخاذ الاجراء المناسب الذي يكفل تقليل زخم المراجعين وحسب ظروف عمل كل محكمة، فيما نفذت خلية الازمة الخاصة بفايروس كورونا حملة التعفيرو التعقيم لمبنى المجلس.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "المجلس اوعز الى كافة رئاسات الاستئناف الاتحادية كافة بضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة التي تكفل الحد من زخم المراجعين وحسب ظروف عمل كل محكمة لمواجهة مخاطر انتشار فايروس كورونا".

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وأضاف أن "كوادر الدفاع المدني والفرق الطبية باشرت بأعمال تعفير وتعقيم مبنى المجلس بمادة الفاركون وهايبو كاربونات الصوديوم فضلا عن فحص الموظفين للتاكد من سلامتهم الصحية"، لافتا الى ان "هذا الاجراء يأتي كأجراء وقائي واحترازية اتخذه المجلس لوقاية من فايروس كورونا".