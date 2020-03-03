تعليق صلاة الجمعة بمناطق 'كورونا' في اقليم كردستان

اعلنت اللجنة العليا للفتوى في اقليم كردستان، الثلاثاء، تعليق صلاة الجمعة في الاماكن التي تشخصت فيها اصابات بفيروس كورونا.
وقالت وسائل اعلام كردية، إن اللجنة عقدت، اليوم، اجتماعا خاصاً لبحث خطوات للحد من انتشار فيروس كورونا في مدن الاقليم، بعد تشخيص خمس اصابات في السليمانية.
وعقب الاجتماع اعلنت اللجنة، تعليق صلاة الجمعة في الاماكن التي يتم فيها رصد فيروس كورونا مع الاستمرار بأداء الصلاة في باقي مناطق كردستان.
وأكدت اللجنة في بيان ضرورة التزام مواطني الاقليم بتعليمات حكومة الاقليم بشأن التدابير الوقائية لدرء خطر تفشي كورونا، مؤكدة في ذات الوقت على حظر اقامة مجالس العزاء والمناسبات الدينية والاجتماعية.
وعقب الاجتماع اعلنت اللجنة، تعليق صلاة الجمعة في الاماكن التي يتم فيها رصد فيروس كورونا مع الاستمرار بأداء الصلاة في باقي مناطق كردستان.
وأكدت اللجنة في بيان ضرورة التزام مواطني الاقليم بتعليمات حكومة الاقليم بشأن التدابير الوقائية لدرء خطر تفشي كورونا، مؤكدة في ذات الوقت على حظر اقامة مجالس العزاء والمناسبات الدينية والاجتماعية.
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