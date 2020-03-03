شاهد.. هاني شاكر يسخر من أغنية محمد رمضان الجديدة!

وقال شاكر لبرنامج "ET بالعربي"، إنه لم يسمع كلمات الأغنية، ولكنه وصفها بكلمة واحدة هي "تحفة".

وأضاف بعد إصابته بنوبة من الضحك، أن كلمات الأغنية مبتورة، ولذلك لا يمكن غنائها، بحسب رأيه.

يشار إلى أن محمد رمضان خضع لقرار هاني شاكر، بمنعه من الغناء داخل مصر، ولكنه أشار إلى أنه سينقل حفلاته الغنائية خارجها.

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وقال رئيس لجنة التفتيش والمتابعة بنقابة المهن الموسيقية المصرية، إنه ليس لها سلطة لمنع محمد رمضان من طرح أغنيات جديدة عبر الإنترنت واليوتيوب، ولكن وظيفتها أن تمنعه من الغناء المباشر للجمهور، سواء كانت حفلات جماهيرية أو أفراح.

وتجاوزت أغنية "أنت جدع" لمحمد رمضان، مليون مشاهدة، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، منذ طرحها في الأول من شهر مارس/ آذار الجاري.



ويمر محمد رمضان حاليا بعدد من الأزمات، وهي مطالبة أحد طيار له بتعويض مالي قدره 25 مليون جنيه، وذلك عن تسببه في إيقافه عن العمل مدى الحياة من جانب وزارة الطيران المدني، وتهديد صاحب أحد المطاعم له بمقاضاته، بعدما صور كليب داخل مطعمه دون إذنه، وقرار نقابة المهن الموسيقية بوقفه عن الغناء، وهو ما وصفه رمضان بأنها "حرب ممنهجة" ضده.

