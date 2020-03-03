بريطانيا: لن نلغي التجمعات الجماهيرية أو الأحداث الرياضية بسبب كورونا

وقال الوزير مات هانكوك، لبي بي سي ، إن بريطانيا لا تعتزم إلغاء التجمعات الجماهيرية أو الأحداث الرياضية الكبيرة بسبب المخاوف من فيروس كورونا ، لكنها ستحتاج إلى تشريع في حال احتياجها لاتخاذ إجراء في المستقبل.



واضاف: "في الوقت الحالي، لا نوصي بإلغاء الأحداث الجماهيرية والمدارس كذلك يجب ألا تغلق ما لم تكن هناك حالة إيجابية. ربما هناك أشياء يتعين علينا القيام بها وفقًا للخط الذي لا نريده ، لكننا سنحتاج إلى الصلاحيات للقيام بذلك ومن ثم اقتراح تشريع طارئ."