بريطانيا: لن نلغي التجمعات الجماهيرية أو الأحداث الرياضية بسبب كورونا

استبعد وزير الصحة البريطاني، الثلاثاء، الغاء التجمعات الجماهيرية أو الأحداث الرياضية الكبيرة بسبب فيروس كورونا.
وقال الوزير مات هانكوك، لبي بي سي ، إن بريطانيا لا تعتزم إلغاء التجمعات الجماهيرية أو الأحداث الرياضية الكبيرة بسبب المخاوف من فيروس كورونا ، لكنها ستحتاج إلى تشريع في حال احتياجها لاتخاذ إجراء في المستقبل.
واضاف: "في الوقت الحالي، لا نوصي بإلغاء الأحداث الجماهيرية والمدارس كذلك يجب ألا تغلق ما لم تكن هناك حالة إيجابية. ربما هناك أشياء يتعين علينا القيام بها وفقًا للخط الذي لا نريده ، لكننا سنحتاج إلى الصلاحيات للقيام بذلك ومن ثم اقتراح تشريع طارئ."
واضاف: "في الوقت الحالي، لا نوصي بإلغاء الأحداث الجماهيرية والمدارس كذلك يجب ألا تغلق ما لم تكن هناك حالة إيجابية. ربما هناك أشياء يتعين علينا القيام بها وفقًا للخط الذي لا نريده ، لكننا سنحتاج إلى الصلاحيات للقيام بذلك ومن ثم اقتراح تشريع طارئ."
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