الكتل الداعمة لعلاوي ترفض اي مرشح.. واحد الخيارات البقاء على سيناريو 'الغياب الطوعي'

كشف مصدر سياسي، ان الكتل الداعمة لمحمد علاوي ترفض اي مرشح لرئاسة الوزراء، فيما اشار الى ان احد الخيارات هو البقاء على سيناريو "الغياب الطوعي".

وقال المصدر ان "هناك صعوبة للخروج من أزمة تكليف شخصية لرئيس الوزراء وطرح مرشح يحظى بتأييد ويمكن له الحصول على ثقة البرلمان"، مبيناً أن "رئيس الجمهورية برهم صالح حاول، من خلال حوارات الأمس، تقصي وجهات النظر، خصوصاً للتحالفات التي دعمت علاوي، وقد اتضح أنها متجهة نحو رفض أي مرشح تطرحه القوى التي كانت رافضة لتكليف علاوي، في شخصنة واضحة لملف تشكيل الحكومة".

واضاف أن "أحد الخيارات هو الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال، أي (سيناريو الغياب الطوعي)، ومنع اختيار أي مرشح بديل، بمعنى بقاء الحال على ما هو عليه لحين إجراء انتخابات مبكرة"، مشيرا الى ان "ذلك ما تعارضه كتل سياسية كثيرة تجده خياراً يصبّ بصالح استمرار الفساد، وتغول سلطة السلاح خارج الدولة، وضعف هيبة القانون".

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واعلن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، امس الاثنين، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، فيما اشار الى ان "بعض الجهات السياسية ليست جادة بالاصلاح ووضعت العراقيل امام ولادة الحكومة".

فيما اعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، عن البدء بمشاوراته لاختيار مرشح بديل عن علاوي خلال 15 يوماً، ووجه شكره لعلاوي على جهوده وموقفه بالاعتذار عن التكليف.