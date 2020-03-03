وأبلغ بروس ديفيدسون ، الرئيس التنفيذي للوكالة، الموظفين بمقرهم في سيدني أن الوكالة ستتوقف عن العمل في نهاية حزيران/يونيو.
وقال ديفيدسون إن العمل لم يعد مجديا في مواجهة زيادة المحتوى المجاني على الإنترنت.
وستتوقف الأعمال الأخرى التابعة للوكالة أيضا. وكانت وكالة الأنباء قد أغلقت خدمتها الإخبارية في نيوزيلندا عام .2018
يشار إلى أن وسائل الإعلام الأسترالية خضعت لضغوط مالية ضخمة خلال الأعوام القلائل الماضية بسب تراجع الاشتراكات المدفوعة والإيرادات والمحتوى المجاني لعملاقي الإنترنت جوجل وفيسبوك.
وبدأت الوكالة عملها عام 1935 على يد الناشر الصحفي كيث موردوخ، والد مؤسس نيوز كورب، روبرت مردوخ.
وقال رئيس مجلس إدارة الوكالة ، كامبل ريد ، وهو أيضا مدير تنفيذي في نيوز كورب ، إن قرار الإغلاق كان صعبا ولكن لم يتبق أمام المساهمين سوى خيارات قليلة.
وأضاف أن “عدد المنظمات التي تختار عدم الاعتماد على خدمة أسوشيتد برس الأسترالية، جعل العمل غير مستدام”.
وتوظف الوكالة أكثر من 180 شخصا ولها مكاتب في ثماني ولايات وأراض أسترالية، كما أن لها مكاتب خارجية في دول مثل نيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر 'أسوشتيد برس' الاسترالية تتوقف عن العمل بعد مسيرة 85 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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