بسبب كورونا.. تأجيل بطولتي اتحاد غرب آسيا للشباب والناشئين

وجاء التأجيل نظراً للظروف الراهنة بانتشار فايروس كورونا والقيود المفروضة على السفر وحفاظاً على سلامة أعضاء وفود المنتخبات والحكام والإداريين والجماهير وجميع من له صلة بالبطولتين.

كما شمل التأجيل، الاجتماع الذي كان سيعقد يوم ٢١ آذار الحالي لمسؤولي دوائر الحكام في الاتحادات الأهلية على هامش بطولة الشباب في العقبة.



وسبق وسحبت في مقر اتحاد غرب آسيا في العاصمة الأردنية عمّان قرعة بطولة الشباب التي أسفرت عن توزيع المنتخبات الـ 6 المشاركة على مجموعتين، ضمت الأولى: الإمارات، فلسطين والعراق، فيما الثانية: البحرين، لبنان والسعودية.

كما كانت ٤ منتخبات أكدت مشاركتها في بطولة الناشئين وهي: السعودية (المستضيف)، العراق، فلسطين والبحرين.