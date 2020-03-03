2020-03-03 | 10:36
40 مشاهدة
قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تأجيل بطولة الشباب الثانية التي كان مقرراً أن تستضيفها مدينة العقبة في جنوب الأردن اعتباراً من ١٧ آذار الحالي، وكذلك بطولة الناشئين الثامنة المقرر إقامتها في السعودية من ١٤ إلى ٢٣ نيسان المقبل، وحتى إشعار آخر.
كما شمل التأجيل، الاجتماع الذي كان سيعقد يوم ٢١ آذار الحالي لمسؤولي دوائر الحكام في الاتحادات الأهلية على هامش بطولة الشباب في العقبة.
وسبق وسحبت في مقر اتحاد غرب آسيا في العاصمة الأردنية عمّان قرعة بطولة الشباب التي أسفرت عن توزيع المنتخبات الـ 6 المشاركة على مجموعتين، ضمت الأولى: الإمارات، فلسطين والعراق، فيما الثانية: البحرين، لبنان والسعودية.
كما كانت ٤ منتخبات أكدت مشاركتها في بطولة الناشئين وهي: السعودية (المستضيف)، العراق، فلسطين والبحرين.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. تأجيل بطولتي اتحاد غرب آسيا للشباب والناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.