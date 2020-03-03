أمريكا تعلن توفر عقار لعلاج كورونا بحلول الصيف القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أمس (الاثنين)، أنه قد يكون بالإمكان التوصل إلى عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد بحلول هذا الصيف أو الخريف، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.



وقال بنس خلال مؤتمر صحافي: «اللقاح قد لا يتوفر حتى نهاية العام أو العام التالي، لكن العلاج لتخفيف آلام الأشخاص الذين يلتقطون الفيروس قد يصبح متوفراً بحلول الصيف أو بداية الخريف».

وتم استخدام عقار «ريميدسفير» الذي تنتجه شركة «غيلياد ساينسيز» لمعالجة مصاب في الولايات المتحدة كجزء من التجارب الطبية، كما أن هذا المضاد للجراثيم أدرج ضمن التجارب والجهود التي تقوم بها دول آسيوية لمكافحة الفيروس.

ومن بين العلاجات الأخرى المحتملة، هناك عقار تطوره شركة «ريغينيرون» للأدوية التي تستخدم مضادات أحادية المنشأ لمحاربة العدوى سبق وأن أثبتت نجاعتها ضد فيروس «إيبولا».

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وأكد مسؤولون أميركيون أمس أن 4 أشخاص في ولاية واشنطن لقوا حتفهم إثر مضاعفات فيروس كورونا الجديد، ليصل إجمالي عدد الوفيات في الولاية الغربية وفي الولايات المتحدة إجمالاً إلى 6 أشخاص، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأثّر الفيروس بشكل خاص على كبار السن في دار رعاية «لايف كير» في بلدة كيركلاند بالقرب من سياتل، حيث وقعت 4 حالات وفاة.

وقال المسؤولون إن الوفيات الـ6 جميعها حدثت في مركز «إيفرغرين هيلث مديكال سنتر» في مدينة كيركلاند، شرق سياتل، بينما أصيب 14 شخصاً آخرون.

وأعلنت مقاطعة كاونتي حالة طوارئ أمس، وقامت بتفعيل «تدابير استثنائية» لمكافحة تفشي الفيروس.

وقال مسؤولون إن الأشخاص الذين لقوا حتفهم إما كبار سن أو لديهم ظروف صحية معينة. وكان الشخص الأول الذي تم الإعلان عن وفاته يوم السبت في الخمسينات من عمره، في حين كان الأربعة الآخرون في السبعينات والثمانينات من العمر