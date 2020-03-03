"كورونا" يؤجل زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

رجعت وسائل إعلام مغربية سبب تأجيل زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الرباط إلى انشغاله بمتابعة تداعيات فيروس كورونا في بلاده.



وقال موقع "هيسبرس" المغربي إن انشغال الرئيس الفرنسي بفيروس "كورونا" الذي بات انتشاره في البلاد يتمدد، ومتابعته شخصيا لتطوّرات الوضع، بالإضافة إلى ارتباطه بأجندات دولية، عوامل حالت دون زيارته إلى المملكة التي تأجلت لأكثر من مرة.

وأوضح أنه كان ينظر إلى هذه الزيارة الرسمية التي كان مقررة نهاية الشهر الماضي أنها ستكسر سلسلة من "التّأجيلات" التي حالت دون قدوم الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة.

قبل أن يستدرك: "لكن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد أرجأ الموعد إلى وقت لاحق لم تحدّده الرئاسة الفرنسية".

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وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت، الإثنين، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس، لمواطن مغربي مقيم بإيطاليا.

وكشف الموقع عن سبب رئيسي للزيارة وأهميتها وهو إقناع باريس للمملكة بالتراجع عن تفضيل العرض "المغري" الذي قدمته الصين، من خلال "المجموعة الصّينية المحدودة للسكك الحديدية"، للتكلف بمشروع القطار "مراكش-أكادير"، خاصة وأنّ المغرب يراهن بقوة على هذا الخط لربط الشمال بالجنوب بشكل أكثر فعالية.

ونقل عن مصادر إعلامية أن ماكرون سيزور المغرب لإقْناع الرباط باختيار "مجموعة ألستوم" الفرنسية لصناعة القطارات فائقة السرعة لإنجاز خط مراكش-أكادير.

فيما لم يصدر بيان رسمي من المغرب أو فرنسا حول أسباب إلغاء الزيارة أو موعدها اللاحق.

وتعيشُ العلاقات المغربية الفرنسية أزهى فتراتها بعد توقيع سلسلة من الاتفاقيات ذات الطّابع الاقتصادي عقب الزّيارة التي قامَ بها وفد حكومي مغربي رفيع المستوى إلى باريس خلال الشّهر الماضي، كما تمّ التوقيع على عقد شراء أسلحة فرنسية ستعزّز المنظومة العسكرية المغربية.