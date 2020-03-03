مصرع جندي تركي في إدلب بسوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين، في قصف مدفعي للجيش السوري بريف إدلب، غداة إعلان دمشق عزمها التصدي "للعدوان" التركي.



ووفق ما رصده المرصد، شن الجيش السوري قصفا مدفعيا استهدف تجمعا للقوات التركية في مطار تفتناز العسكري.

في المقابل، تواصل الطائرات المسيرة التركية استهدافها لمواقع ونقاط الجيش السوري في ريف إدلب الشرقي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر من عدمها.

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وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها وإصابة آخر في إدلب، بعد أيام من أكبر خسارة تلقتها منذ تدخلها العسكري بسوريا عام 2016 بمقتل 33 جنديا.

تطورات ميدانية متلاحقة تأتي في وقت أعلنت فيه دمشق، أمس الإثنين، عزمها التصدي بحزم "للعدوان" التركي على أراضيها.

موقف سوري جاء غداة إعلان أنقرة عن عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة إدلب حيث تنشر قواتها وتقدم الدعم المباشر للفصائل المسلحة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً).

ومنذ ديسمبر/كانون الثاني المنصرم، يشن الجيش السوري هجوما واسعا لاستعادة آخر معاقل المعارضة في إدلب، تمكن بموجبه من التقدم والسيطرة على عشرات البلدات والقرى.