شكرا لقرائتكم الجيش الليبي: رصدنا مكالمات مرتزقة سوريين في طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الناطق باسم "الجيش الليبي"، اللواء أحمد المسماري، أن وحدات الاستطلاع الإلكتروني تمكنت من رصد مكالمات لمن وصفهم بالـ "العصابات الإرهابية السورية التي جندها الرئيس التركي رجب أردوغان".

وأوضح في بيان صحافي نشر على صفحته على فيسبوك أن المكالمات كشفت خسائر الميليشيات.

كما لفت إلى أن المتصلين تحدثوا عن سقوط 35 إرهابياً سورياً من لواء سلطان مراد في محور صلاح الدين بالعاصمة طرابلس".

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يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقر في تصريحات سابقة وبشكل رسمي وجود فصائل سورية تدعم القوات التركية في العاصمة طرابلس، وذلك بعد أسابيع طويلة من نكران وجود أي جنود أتراك أو ميليشيات سورية هناك لدعم حكومة الوفاق.

"التزام بالهدنة"

إلى ذلك، أكد أن "القوات الليبية مازالت ملتزمة بالهدنة رغم عمليات الإرهابيين العدائية المستمرة على كافة المستويات سواء على المستوى القتالي أو الإعلام والبيانات الاستفزازية والتصريحات التركية"

كما شدد على أن "القوات الليبية جاهزة دائماً لتنفيذ أي مهام قتالية في سبيل ردع وصد أي خرق للعصابات الإرهابية والتي منها عملية صلاح الدين".

يذكر أن الجيش استهدف فجر الثلاثاء منصات الدفاع الجوي التي ثبتتها القوات التركية منذ أيام قليلة في مطار معيتيقة ودمرتها بالكامل، وذلك بحسب ما أفادت غرفة العمليات التابعة للجيش.