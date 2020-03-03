مجذوب أصدر مذكرة تعطيل المدارس في عيد المعلم

أصدر وزير التربية و​التعليم العالي​ طارق مجذوب مذكرة بتعطيل الثانويات و​المدارس​ والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة على اختلاف أنواعها ومراحلها يوم الاثنين الواقع فيه 9/3/2020 بمناسبة عيد المعلم، وبهذه المناسبة، تقدم وزير التربية والتعليم العالي من الأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص بأحر التهاني، متمنيا لهم دوام ​الصحة​ والعافية ليستمروا في تأدية رسالتهم السامية في بناء أجيال تشكل ركيزة أساسية في بناء الوطن الذي نصبو إليه.

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