هاشم: مستشفى شبعا لن يفتح ابوابه الا لابناء شبعا والمنطقة لتقدم لهم الخدمات الصحية

اكد عضو كتلة "التنمية والتنمية" النائب ​قاسم هاشم​ ان ​مستشفى شبعا​ لن يفتح ابوابه الا لابناء شبعا والمنطقة لتقدم لهم الخدمات الصحية و​الطيبة​ الكاملة، وهذه هي الغاية التي انشىء لاجلها وهذا ما تفاهمنا عليه في لقاءنا مع معالي ​وزير الصحة​ الدكتور ​حمد حسن​ وقد أبدى معاليه استعداده واهتمامه بتشغيل مستشفى شبعا خدمة للناس وهذه هي الأولوية، واكد معاليه ان الوزارة لم ولن تضع المستشفى لأي استخدام الا لخدمة ابناء المنطقة وفق الأصول، وهذا ما سنعمل عليه لنعيد افتتاح المستشفى لتكون جاهزة في الوقت المناسب".

واشار هاشم في تصريح له، الى ان كل ما يشاع حول استخدامات أخرى للمستشفى في غير مكانه، وليطمئن اهلنا ولن تكون هذه المستشفى الا لخدمتهم وهذا حقهم على دولتهم، ويكفي كل هذا التعثر الذي واجه اشغال المستشفى بفعالية ووفق أصول عمل المؤسسات الصحية.