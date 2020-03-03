الطبش: حرية التعبير مقدسة وحق أساسي من حقوق الإنسان

اكدت النائب ​رولا الطبش​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "​حرية التعبير​ مقدسة وفق ​الدستور اللبناني​، وهي حق أساسي من حقوق ​الإنسان​، لذلك لا بد من تعديل بعض القوانين التي لا تراعي هذه الحقوق ومنها قانون الرقابة على الأعمال المسرحية"، معتبرة ان "‏هذا القانون كان محل نقاش في جلسة عقدتها ​لجنة الدفاع​ الاثنين لبحث اقتراح القانون القاضي بإلغاء هذه الرقابة".

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