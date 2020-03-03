قطار التقى رئيسة جمعية انسان وعرض معها التحديات التي تواجه الجمعيات

التقى وزير البيئة دميانوس قطار رئيسة ​جمعية انسان​ للبيئة والتنمية ماري تيريز سيف التي عرضت لنشاطات الجمعية والتحديات التي تواجه عمل الجمعيات البيئية كافة في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الحالية. وكان قطار إستقبل وفداً من الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت، وتولّى ممثلو المناطق المتضررة بيئياً عرض جوانب من اعتداءات المقالع ومصانع الاسمنت على مناطقهم في الكورة وعين دارة وجبل الريحان وميروبا وقب الياس.

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