اشار وزير المهجرين السابق ​غسان عطالله​ في تصريح له من أمام ​قصر العدل​ في ​بيروت​ بعد تقديم المستندات والوثائق في ملفات ​الفساد​ في ​وزارة المهجرين​، الى اننا "تحت سقف القانون، ونأمل في أن تتوسّع التحقيقات التي لن نتدخل فيها ونعوّل على ​القضاء​"، وتابع قائلا "للفساد زعيم يحميه".

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كانت هذه تفاصيل خبر عطالله بعد تقديم المستندات والوثائق في ملفات الفساد في وزارة المهجرين: نحن تحت سقف القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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